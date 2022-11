प्रेमविवाहाच्या प्रमाणात 20 टक्के वाढ

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

एकत्र कुटुंबपध्दती (Joint family approach) संपुष्टात येत असल्याने व थोडया फार प्रमाणात सोशल मिडीयामुळे (social media) एकमेकांतील संवाद संपत (End of conversation) चालला आहे. स्त्री-पुरुष (men and women) परस्परांचे शत्रू (Not the enemy)नसून ते दोघे एकत्र आल्याशिवाय जीवन सुकर होवूच शकत नाही. प्रेमविवाह (love marriage) करण्याचे प्रमाण पूर्वी 4 टक्के होते आता ते प्रमाण 20 टक्क्यापर्यंत गेले असल्याचे मत वक्ते रवींद्र पंढरीनाथ (Speaker Rabindra Pandharinath) यांनी व्यक्त केले.