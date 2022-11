चाळीसगाव तालुक्यात 16 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका रंगणार

चाळीसगाव Chalisgaon । प्रतिनिधी

तालुक्यात प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणार्‍या उंबरखेड, मेहूणबारे, दरेगाव या प्रमुख गावांसह सांगवी, शिदवाडी, चिंचखेडे, डामरूण, हिंगोणेसीम, आडगाव, पिंपळवाड म्हाळसा, वलठाण, अंधारी, गणेशपूर, उपखेड, करजगाव, विसापूर या 16 ग्रामपंचायतींच्या (gram panchayat) निवडणूका (elections)होणार आहेत. या होणार्‍या ग्रामपंचायत निवडणूकीत थेट जनतेतून (directly from the people) सरपंचाची (Election of Sarpanch) निवड होणार आहे. त्यामुळे उंबरखेड, मेहुणबारे व दरेगाव या गावांच्या निवडणुकांकडे विशेष लक्ष लागले आहे. यात मातब्बरांचा कस लागणार आहे.