तेरापंथ युवा परिषदेतर्फे आयोजित महारक्तदान शिबिरातून 1402 पिशव्या रक्त संकलन

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

तेरापंथ युवा परिषदेतर्फे (Terapanth Yuva Parishad) जिल्ह्यात विविध ठिकाणी रक्तदान शिबिराचे (Blood donation camp) आयोजन करण्यात आले होते. त्यात शहरामध्ये 7 ठिकाणी रक्तदान शिबिर झाले. तरुणांसह नागरिकांनी (. Citizens including the youth) मोठ्या उत्साहाने सहभाग (Participation) घेतल्याने जिल्हाभरातून (across the district) 1402 रक्त संकलन (blood collection) यशस्वीपणे करण्यात आले.