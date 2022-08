चोपड्यात 12 पिस्तुलांसह पाच जिवंत काडतुसे जप्त

चोपडा । Chopada

येथील बसस्थानकात हरियाणातील दोन तरुणांकडून (two youths from Haryana) 12 गावठी (12 pistols) बनावटीचे पिस्तूल व 5 जिंवत काडतुसे (five live cartridges) जप्त करण्यात आले असून.या दोघांना अटक (arrested) करण्यात आली असता न्यायलयाने त्यांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.