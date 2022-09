दूध विक्रीत १२ टक्क्यांची वाढ

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघाच्या (District Milk Union) सभासदांनी (members) प्रतिलीटर 1 ते दीड रूपया फरक (Get the difference) मिळावा अशी मागणी (demand) होती. मात्र जिल्हा दूध संघाने 30 पैसे फरक देण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हा दूध संघाच्या काही सभासदांनी सभात्याग (Members walked out) केला. दरम्यान जिल्हा दूध संघाने गेल्या सहा वर्षात दूध विक्रीमध्ये (Increase in milk sales) 12 टक्क्यांची वाढ केली असल्याचे आ.खडसे (MLA. Khadse) यांनी सांगितले.