ग.स.च्या 21 जागांसाठी 115 उमेदवार निवडणूक रिंगणात

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

ग.स.सोसायटीच्या(G.S. Society) 21 जागांसाठी निवडणूक (five-year election) होत असून दि.18 एप्रिल रोजी माघारीसाठी अंतीम मुदत होती. शेवटच्या दिवशी 41 उमेदवारांनी माघार (Candidates withdraw) घेतली आहे. आतापर्यंत 55 उमेदवारांच्या माघारीअंती या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले असून आता सहा मतदार संघात (six constituencies) एकूण 115 उमेदवार रिंगणात (Candidates in the arena) आहे. दरम्यान, मतदार संघ निहाय डोकेदुखी ठरणार्‍या उमेदवारांच्या माघारीसाठी मनधरणी करताना उमेदवारांची दमछाक झाल्याचे चित्र होते.