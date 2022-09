महापालिकेत झालेल्या 103 लिपीक पदाच्या भरतीत घोळ

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महापालिकेत (municipal corporation) तत्कालीन आयुक्त प्रकाश बोखड (Commissioner Prakash Bokhad) यांनी सन 2011 मध्ये अस्थापनेवर (installation) बाहेरुन (outside) 103 लोकांची थेट लिपीक पदावर (Directly to the post of Clerk) भरती (recruiting) करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणात घोळ झालेला (messed up) असून, त्याची चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी निवृत्त कर्मचारी अनिल नाटेकर यांनी मनपा आयुक्तांकडे केली आहे.