गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे 100 प्रस्ताव प्रांतांकडे प्रलंबितच

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

कायदा व सुव्यवस्थेला (Law and order) गालबोटसह समाजात तेढ (Disruption in society) निर्माण करणार्‍यांवर वचक रहावा. यासाठी पोलिसांकडून (police)रेकॉर्डवरील सराईत (innkeepers on record) गुन्हेगारांना हद्दपार (Deportation) केले जाते. गेल्या वर्षभरात पोलिस दलाने जिल्हाभरातील 135 गुन्हेगारांचे प्रस्ताव (Propositions of criminals) उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे ( Sub-Divisional Officer) मंजूरीसाठी (approval) दिले होते. परंतु आतापर्यंत त्यामधील केवळ 15 प्रस्ताव मंजूर झाले असून शंभरहून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित (proposals are pending) आहे. परंतु प्रलंबित असलेल्या प्रस्तांवावर कार्यवाही होण्यासाठी पोलीस दलाकडून पाठपुरावा देखील केला जात आहे. मात्र यावर आता उपविभागीय अधिकारी काय भूमिका घेताता याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.