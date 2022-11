जि. प. अध्यक्षा आश्विनी पाटील म्हणतात.... जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटीबध्द

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

जिल्हाच्या सर्वांगीण विकासासाठी (overall development of the district) कटीबध्द (committed) आहे असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) नवनिर्वाचित अध्यक्षा सौ.आश्विनी पाटील (President Ms. Ashwini Patil) यांनी केले.