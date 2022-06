फडणवीसांच्या निकटवर्तीयांची वर्णी लागेल की, अन्य कोणी?

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

महाराष्ट्राच्या राजकारणाने (politics of Maharashtra) आज दुपारनंतर अशी कलाटणी घेतली की, ज्याचा अंदाजही भल्या भल्या राजकीय विश्लेषकांना (political analysts), तज्ज्ञांना आणि ज्योतिषांना आला नाही. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis as the Chief Minister) यांचे एकमेव नाव पुढे असतांना त्यांचे निकटवर्तीय म्हणवणारे धुळे जिल्ह्यातील जयकुमार रावल (Jayakumar Rawal) तर नंदुरबार मधून डॉ.विजयकुमार गावीत (Dr. Vijaykumar Gavit) यांची नावे मंत्री पदासाठी चर्चेत होती. मात्र अचानक राजकारणाने कलाटणी घेवून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे नाव मुख्यमंत्री(Chief Minister) पदासाठी जाहीर झाले आणि मग शिंदे शाहीतील कारभारी कोण? याबाबत चांगलाच संभ्रम निर्माण झाला.