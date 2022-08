स्वयंपाक केला नाही म्हणून पत्नीची हत्या

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

स्वयंपाक केला नाही (Didn't cook) म्हणून कुर्‍हाडीने बेदम मारहाण (Beaten with an axe) करीत पत्नीची निर्घुण हत्या (Murder of wife) केल्याची घटना शिरपूर तालुक्यातील दहिवद शिवारात घडली आहे. आज सकाळी ही घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी आरोपी पतीवर थाळनेर पोलिसात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात अला असून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे.