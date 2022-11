मुस्लीमबहूल प्रभागात रस्त्यांची कामे का नाहीत?

धुळे dhule। प्रतिनिधी

शहरातील देवपूर भागातील (Deopur area) रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी (road repairs) राज्य शासनाकडून (State Govt) 30 कोटींचा निधी (funds) पुन्हा प्राप्त झाल्याने सत्ताधारी नगरसेवकांनी (Satisfied by the councillors) समाधान व्यक्त केले. तर मुस्लिम नगरसेवकांनी (Muslim corporators) देवपुरातील मुस्लिमबहुल प्रभाग 3 (Muslim Majority Ward 3)मध्ये एकही विकासकामाचा समावेश प्रस्तावात नसल्याचे (NO DEVELOPMENT WORK) सांगत विरोध नोंदवला.(Objection registered) कोणताही निधी केवळ देवपूरसाठीच दिला जात असल्याचे सांगत शहरातील नागरिक टॅक्स भरत नाहीत का? हा कसला सबका साथ, सबका विकास? त्यामुळे मंजुर असलेल्या 30 कोटींपैकी 10 कोटी तरी शहरातील खड्डेमय रस्त्यांसाठी द्यायला हवा होता, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली.