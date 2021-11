अमरीशभाई का म्हणाले असावेत : बिनविरोध नकोय, निवडण्याचा आनंद मोठा

शिरपूर Shirpur। प्रतिनिधी

निवडणूक (Election) म्हटली की, लढणे आलेच. परंतू लढून जिंकून येण्यात वेगळाच आनंद (different kind of joy in fighting and winning) असतो. त्यामुळे आपल्याला ही निवडणूक बिनविरोध होणे अपेक्षीत नसून (Not expected to be uncontested) मतदारांनी आपल्याला निवडून दिल्यास (elected by voters) जास्त आनंद होईल, अशी भावना उमेदवार अमरिशभाई पटेल (Amrishbhai Patel) यांनी व्यक्त केली.