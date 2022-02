जेव्हा न्यायाधीशच जमिनीवर बसतात

यावेळी न्या. (Judge) डोंगरे यांनीही पदाचा कोणताही बडेजाव न आणता तृतीयपंथीयांना (third parties) साध्या व सोप्या भाषेत मार्गदर्शन (Guidance) केले. त्यांच्या या विनम्र स्वभावाचे सार्‍यांनाच अप्रूप वाटले. आजकाल मिसरुडही न फुटलेले स्वयंघोषित पदाधिकारी, कार्यकर्ते जमिनीवर बसायला (sit on the ground) कचरतात, किंबहुना तसे बसणे त्यांना कमीपणाचे वाटते. परंतु, न्या.डोंगरे यांच्यासारख्या अशा लहानश्या कृतीतूनच माणसे खर्‍याअर्थाने मोठी होतात, हे देखील तितकेच खरे आहे.

आज समाजात वावरताना तृतीयपंथीयांना अनेक समस्यांचा (problems) सामना करावा लागतो. शिवाय समाज आजही त्यांच्याकडे हेटाळणीच्या नजरेने पाहतो. परंतु, अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी सर्वसामान्यांप्रमाणे तृतीय पंथीयांनाही मोठा संघर्ष करावा लागतो. त्यांना इतर व्यवसायाच्या संधी नसल्याने भिक्षा (Begging) मागून पैसे कमविणे हा एकमेव उत्पन्नाचा मार्ग सध्या त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे तृतीय पंथीयांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, त्यांना समाजात स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करता यावे, यासाठी जन शिक्षण संस्थानने (Institute of Public Education) पुढाकार घेतला आहे. त्यानुषंगाने या संस्थानच्या वतीने व तृतीयपंथीयांच्या हक्काची समिती प्रेरणा बहुद्देशीय संस्था यांच्या संयोजनाने तृतीयपंथींना नुकतेच बेकरी फुड मेकिंग (Bakery Food Making) प्रशिक्षण देण्यात आले.

शहरातील काळुबाई माता मंदिरात झालेल्या प्रशिक्षण या कार्यक्रमाला जिल्हा विधी प्राधिकरणचे सचिव तथा न्यायाधीश डॉ.दीपक डोंगरे यांच्यासह सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अधिकारी (Social Welfare Officer) हर्षदा बडगुजर, (Harshda Badgujar) जन शिक्षण संस्थेचे संचालिका तय्यब शेख, प्रेरणा बहुउद्देशीय संस्थेच्या अध्यक्ष महामंडलेश्वर पार्वती परशुराम जोगी, उपाध्यक्ष नीलूजोगी, सचिव रोहिणी जगदेव, अलका जोगी, साक्षी जोगी, स्वरा जोगी, कोमल जोगी, विशाखा जोगी, किरण जोगी, प्रवीण शेटे, जन शिक्षण संस्थेचे प्रोम ऑफिसर रोहिणी वंगवर, अकील शेख, निखील मंगीडकर, मोमिन फैजान आदी उपस्थित होते.

यावेळी न्यायाधीश डॉ. डोंगरे यांनीही इतरांप्रमाणे जमिनीवर बसून सहभाग नोंदवला. समवेत असलेले अधिकारी गणही तृतीय पंथीयांच्या बरोबरीने खाली बसलेत. म्हणून त्यांच्यात आणि तृतीयपंथी प्रशिक्षणार्थीमध्ये एक भावनिक बंध (Emotional bond) निर्माण झाला. या कार्यक्रमात तृतीयपंथीयांना बेकरी फुड मेकींगचे प्रशिक्षण देण्यासह ट्रान्सजेंडरचे ओळखपत्रही देण्यात आले. तसेच अन्न-वस्त्र- निवारा याच बरोबर काळाची गरज म्हणून स्वयंरोजगार (Self-employment) व स्वत:च्या पायावर उभे रहाण्यासाठी असणार्‍या योजनांबाबत उपस्थित मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. यासारख्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना समाजात आपले वेगळे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. उपक्रमाचे सर्वच स्तरातून कौतुक होत आहे.