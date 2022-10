दिवाळीनिमित्त बाजारपेठेत चैतन्य, खरेदीसाठी झुंबड

धुळे । dhule । प्रतिनिधी

दिवाळीनिमित्त (occasion of Diwali) शहरातील बाजारपेठा सजल्या (Markets are decorated) आहेत. आकर्षक आणि विविधरंगी आकाश कंदील, (sky lantern,) पणत्या, रोषणाईच्या माळा, रंगीबेरंगी तोरण, महालक्ष्मीच्या मूर्ती अशा नावीन्यपूर्ण (Innovative items)वस्तू बाजारात दाखल झाल्या आहेत. सायंकाळी लाईटींग (lighting) आणि आकाशकंदीचा लखलखात लक्ष वेधून घेत आहे. यंदा या सर्वच वस्तुंवर महागाईची झळ (Inflation on commodities) दिसत असली तरी वर्षातून एकदाच आणि आनंदाचा सण असल्याने नागरिकांची खरेदीसाठी (purchase of citizens) तुफान गर्दी केली आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या आग्रा रोडवर तर सायंकाळी चालणेही कठीण झाले आहे.