जिल्हा परिषदेच्या चार विषय समिती सभापतींची बिनविरोध निवड

धुळे । dhule प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) कृषी व पशुसंवर्धन समितीच्या (Agriculture and Animal Husbandry Committee) सभापतीपदी हर्षवर्धन दहिते, महिला व बालकल्याण समितीच्या (Women and Child Welfare Committee) सभापतीपदी संजीवनी सिसोदे, समाजकल्याण समितीच्या (Social Welfare Committee) सभापतीपदी कैलास पावरा, शिक्षण व आरोग्य समितीच्या (Education and Health Committee) सभापतीपदी महावीरसिंह रावल यांची बिनविरोध निवड (Uncontested choice) करण्यात आली आहे.