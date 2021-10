खलाणे येथे दोन घरांना आग; 16 क्विंटल कापसासह संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक

दोंडाईचा (Dondaicha) श.प्र /

शिंदखेडा तालुक्यातील खलाणे (Khalane) येथे दोन घरानां आग (Two houses on fire) लागल्याची घटना घडली. यात शेतातून काढलेला 16 क्विंटल कापसासह (cotton) रोकड (cash) व संसारोपयोगी साहित्य (household items) जळून खाक (Burnt ashes) झाले. दोन्ही घराचं एकूण सहा लाखांचे नुकसान (Loss of six lakhs) झाले आहे.