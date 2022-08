टिटाणे दोन गट भिडले, 25 जणांवर गुन्हा, 22 अटकेत

धुळे ।Dhule। प्रतिनिधी

साक्री तालुक्यातील टिटाणे (Titans) येथे मोटार सायकलीचा धक्का (Motorcycle shock) लागल्याच्या कारणावरून दोन गटात धक्काबुक्कीसह (Two groups of clashed) हाणामारी झाली. याप्रकरणी परस्परविरोधी तक्रारीवरून निजामपूर पोलिसात 25 जणांवर गुन्हा (25 people were charged) दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी 22 जणांना काल अटक (22 were arrested) केली आहे.