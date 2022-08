धुळे ।Dhule । प्रतिनिधी

मुंबई-आग्रा महामार्गावरील (Mumbai-Agra highway) आर्वी शिवारानजीक (Arvi Shivara) असलेल्या रोकडोबा हनुमान मंदिरात पायी जाणार्‍या दोघा जिवलग मित्रांवर (Both are best friends) आज सकाळी काळाने घाला घातला. अवधान शिवारात भरधाव वेगाने येणार्‍या ट्रकने दोघांना चिरडले (truck crushed them both). एकाचा जागीच तर दुसर्‍याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.