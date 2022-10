नांदेड गावात वीज पडून दोन म्हशी व एक बैल ठार

बोराडी Boradi । वार्ताहर

बोराडीसह परिसरात काल दि.6 रोजी रात्री विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार (lightning with heavy rain) पाऊस झाला. नांदेड गावात लिंबाच्या झाडावर (tree) वीज (lightning) पडून झाडाखाली उभ्या दोन म्हशी (Two buffaloes) व एक बैल (one bull) जागीच ठार (killed on the spot) झाले.