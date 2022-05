‘अक्षय्य’ मुहूर्तावर कोट्यावधींची उलाढाल

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

साडेतीन मुहूर्तापैकी (three and a half moments) एक असलेल्या अक्षय्य तृतीयेनिमित्त (Akshayya Tritiye) नागरिकांनी सोने, चांदीसह नवीन वाहन, घर, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची खरेदी (Purchase of goods) केली. तर अनेकांनी ऑनलाईन शॉपिंगचा आनंद घेतला. एकुणच यातून कोट्यावधींची उलाढाल (Turnover of crores) झाली. त्यामुळे व्यावसायीकांमध्ये (Professionals) समाधानाचे वातावरण दिसून आले. दरम्यान मोबाइल हँडसेट आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर गिफ्ट आणि सूट असल्याच्या जाहिरातीमुळे ग्राहकांनी त्याचा विशेष लाभ घेतला.