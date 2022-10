दोंडाईचा Dondaicha । श.प्र.

गुजरात राज्यातील (state of Gujarat) सोनगड (Songad) येथून ट्रक चोरी (Truck theft) करून नंदुरबार मार्गे धुळ्याच्या दिशेने जाणार्‍या दोघांना (both) येथील पोलिसांनी पकडले (Caught by the police). दोघांना अटक (arrested) करण्यात आली असून त्यांच्याकडून ट्रक जप्त (Truck seized) करण्यात आला आहे. शुक्रवारी सकाळी ही कारवाई करण्यात आली. दोन्ही आरोपी हे धुळ्यातील रहिवासी आहे.