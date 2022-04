हिंदू नववर्षाननिमित्त आज शोभायात्रा, वानरसेनेसह सजिव देखाव्यांचा समावेश

धुळे ।Dhule प्रतिनिधी

हिंदू नववर्ष यात्रा सर्वसमावेशक समितीतर्फे (Hindu New Year Yatra Comprehensive Committee) हिंदू नववर्ष अर्थात गुढीपाडव्यानिमित्त (Gudipadva) शोभायात्रेचे (Organizing the procession) आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात पारंपारिक वाद्यांसह राम परिवार, वानरसेनेचा सजिव देखावा राहील. दुपारी 4.30 वाजता महात्मा गांधी पुतळ्यापासून (statue of Mahatma Gandhi) शोभायात्रेला प्रारंभ होईल. पक्ष, विचार बाजुला ठेवून हिंदू म्हणून शोभायात्रेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी महापौर प्रदीप कर्पे (Mayor Pradeep Karpe) यांच्यासह मान्यवरांनी पत्रकार परिषदेत केले.