धुळ्यात गुरुवारी ग्रंथोत्सव

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, (Department of Higher and Technical Education) ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य (Directorate of Libraries, State of Maharashtra, Mumbai ), मुंबई आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय (District Library Officer) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रंथभवन, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय येथे 24 व 25 नोव्हेंबर रोजी धुळे ग्रंथोत्सव-2022 (Dhule Granthotsav-2022)चे अयोजन करण्यात आले आहे. अशी माहिती ग्रंथोत्सव संयोजन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली आहे.