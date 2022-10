वाचनामुळे कळतात नवे विचार, जीवनाचा संघर्ष- डॉ. दरवडे

धुळे dhule। प्रतिनिधी

वाचनाच्या माध्यमातून (Through reading) आपण जगाकडे नव्या दृष्टीने (new way) बघतो, विचार नव्याने कळतात तसेच बुद्धीचा वापर (Use of intellect) विवेकाने (conscience) करायला आपण शिकतो. म्हणून वाचनाची आवड (Love to read) आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन डॉ. अभिनय दरवडे (Dr. Darwade) यांनी विद्यावर्धिनी महाविद्यालयात (Vidyavardhini College) केले.