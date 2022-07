खड्ड्यातील पाण्यात बुडून तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

पिंपळनेर । Pimpalner । वार्ताहर

जेबापूर रस्त्यालगत असलेल्या टेकडी जवळील मुरूमसाठी खोदलेल्या खड्ड्यात (pit dug for Murum) साचलेल्या पाण्यात पोहण्यासाठी (swim in the water) गेलेल्या इंदिरानगर भागातील तीन बालकांचा (Three students) पाण्यात बुडुन (drowning) दुर्दैवी मृत्यू (died) झाला. या घटनेमुळे पिंपळनेर शहरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. दोन विद्यार्थी उशिराने आल्याने सुदैवाने बचावले.