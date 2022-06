राजेंद्र बंब विरोधात आणखी तीन गुन्हे, कोठडीत वाढ

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

विमा एजंट (Insurance agents) तथा अवैध सावकार (Illegal moneylender) राजेंद्र बंब विरोधात शहरात आणखी तीन गुन्हे दाखल (Three more cases were registered) करण्यात आले आहेत. दरम्यान, त्याच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने आज त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्याची 11 जुनपर्यंत पोलीस कोठडीत (Police cell) वाढ केली आहे.