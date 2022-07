रस्त्यावर खड्डेच खड्डे, दररोज होतात अपघात

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील सर्वच रस्त्यावर मोठ-मोठे खड्डे (Big potholes on the road) पडले आहेत. त्यातून वाट काढणे जिकरीचे झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय (Inconvenience to citizens) होत आहे. तरी आठ दिवसांच्या आत सर्वच रस्त्यावरील खड्डे बुजवावे, अशी मागणी आज प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव युवराज करनकाळ (State Congress Committee Secretary Yuvraj Karankal) यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी केली आहे. अन्यथा मोठे आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.