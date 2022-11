विखरणच्या यात्रेत दोन गट परस्परांना भिडलेत

दोंडाईचा । Dondaicha । श.प्र.

विखरण (Vikharan) ता. शिंदखेडा येथील द्वारकाधीश भगवान(Dwarkadhish in Lord Yatra) यात्रेत दोन गटात वाद (Argue in two groups) होऊन हाणामारी (fighting) झाल्याने यात्रेत आलेल्या भाविकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन दंगल सदृश्य परिस्थिती (riot-like situation) निर्माण झाली होती. वेळीच पोलिसांनी हस्तपेक्ष केल्याने पुढील अनर्थ टळला म्हणावा लागेल. मात्र या संदर्भात कोणतीही तक्रार दाखल नाही.