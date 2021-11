अन् सांडलेल्या दाण्यांनी दाखविला चोरट्यांचा मार्ग

पिंपळनेर Pimpalner । वार्ताहर

सोयाबीनचे वाढते भाव लक्षात घेता व्यापारी (Merchant) सोयाबीन खरेदी (buys beans) करीत आहेत. मात्र खरेदी केलेला माल गोडाऊनमधून चोरटे लंपास (Thieves lamps) करत असल्याच्या घटना घडत आहे. दरम्यान पोलिसांनी उपबाजार समितीपासून रस्त्यावर सोयाबीने दाणे (Soybeans on the street)पडलेल्या मार्गाने (the way) जात एकाला अटक (Arrested) केली. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.