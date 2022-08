मुलाने दिला घटस्फोट, पित्याला बेदम मारहाण

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

मुलाने घटस्फोट (Divorced) दिल्याच्या रागातून (anger) पित्याला दोघांनी (Both of them) बेदम मारहाण (brutal beating) करत सोनसाखळीही जबरीने काढून नेल्याची घटना दोंडाईचा शहरात घडली. याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा (crime) नोंद झाला आहे.