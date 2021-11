लोकशाहीतील तिन्ही स्तंभांचा सहभाग महत्वाचा

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

कायदे व शासनाच्या योजना (Government schemes) समाजातील सर्व घटकांपर्यंत (all the elements) पोहचविण्यासाठी (reach) लोकशाहीतील तिन्ही स्तंभांचा (three pillars) सहभाग महत्त्वाचा आहे, असे प्रतिपादन न्यायमूर्ती एस.व्ही.कोतवाल (Justice S.V. Kotwal) यांनी केले.