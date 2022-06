शिरपूर Shirpur। प्रतिनिधी

संस्थेचे कर्मचारी निवृत्त (Employees retired) झाले तरी त्यांच्याशी आमचे कायमस्वरूपी स्नेहसंबंध, (Affectionate relationship) ऋणानुबंध राहतील. सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनचे काम आम्ही लक्ष घालून पूर्ण करणार आहे. सर्व कर्मचार्‍यांना कोणत्याही लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सेवा पुस्तके नेहमीच अद्ययावत (Service books are always up to date) ठेवण्यासाठी नियमितपणे प्रयत्न केले जातात. सर्व कर्मचार्‍यांना त्यांचे हक्क मिळावे, यासाठी संस्था प्रयत्नशील असते. कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी नेहमीच प्राधान्य दिले जाते, असे प्रतिपादन शिरपूर एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष (Vice President of Shirpur Education Society) राजगोपाल भंडारी (Rajagopal Bhandari,) यांनी केले.