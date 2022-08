त्या तरूणाचा खूनच, अज्ञात आरोपीवर गुन्हा

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे बॅरेज (Sulwade Barrage) तापी नदीपात्रात (Tapi river basin) तरूणाचा मृतदेह (body of a young man) आढळून आला होता. तपासाअंती त्याचा खून झाल्याचे निष्पन्न (Turned out to be a murder) झाले असून याप्रकरणी अज्ञात आरोपीवर खूनाचा गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.