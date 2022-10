लक्ष्मी पूजनाचा मुहूर्त साधला, फटाक्यांचीही झाली आतिषबाजी

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

घरोघरातील अंगणात पेटलेल्या पणत्या (Burnt in the courtyard), झेंडूच्या फुलांनी दारांवर सजवलेले तोरण (Arch decorated with marigold flowers), अंगणात काढण्यात आलेल्या आकर्षक रांगोळ्या, (rangoli,) फटाक्यांची (firecrackers,) तुफान आतषबाजी, लक्ष्मींची आराधना (Worship of Lakshmi ) अन् लज्जतदार जेवणाच्या संगतीने दीपोत्सव (festival of lights) व लक्ष्मीपूजन (Lakshmi Pujan) धुळेकरांनी (Celebrated by Dhulekar) साजरा केला.