पालकमंत्री फोडाफोडीचे राजकारण करतात

धुळे । dhule । प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील आत्महत्येची (suicide) परिस्थिती भयावह (Scary) आहे. असे असतांना पालकमंत्री (Guardian Minister) मात्र शहरात दोन दिवस मुक्कामी राहुन फोडाफोडीचे राजकारण (politics of extortion)करतात. जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष बसवतात. मात्र शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबाबत (Regarding farmers' questions) बोलत नाहीत. त्यामुळे आताचे सरकार हे शेतकरी विरोधी (government is anti-farmer) असून त्यातील मंत्र्यांना सत्तेचा (Power to ministers) माज आलेला आहे, असा घणाघात आज विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Opposition leader Ambadas Danve) यांनी शिंदे सरकारवर केला.