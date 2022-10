साडेसहाशे पणत्यांनी मैदान प्रकाशमय

धुळे । dhule प्रतिनिधी

दीपोत्सव (festival of lights) अर्थात अंधार भेदून प्रकाशाकडे घेऊन (Through the darkness into the light) जाण्याचा संदेश देणारा सण. हाच संदेश देण्यासाठी शहराच्या मोहाडी उपनगरातील (Mohadi suburb) श्री.पिंपळादेवी विद्यालयाच्या (Shree Pimpladevi Vidyalaya) नेटबॉल खेळाडूंनी (netball players) मैदानावर साडेसहाशे पणत्या, दिवे (Six and a half hundred Panatyas) लावून मैदान (field) प्रकाशमय (field is bright) केले. विशेष म्हणजे खेळाडूंनी जिल्हा व विविध शहरातील राज्यस्पर्धेत पटकविलेले पारितोषिकांसह यंदाचा दीपोत्सव साजरा केला.