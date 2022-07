जेबापूर-रोहन दरम्याची तळ फरशी उखडली

पिंपळनेर Pimpalner । वार्ताहर

पिंपळनेर-जेबापुर-रोहन रस्त्याची (Pimpalner-Jebapur-Rohan road) अत्यंत दुरावस्था (Very poor condition) झाली आहे. त्यात जामखेली नदीवरील जेबापूर ते रोहन दरम्यान असलेला फरशी पुरात उखडल्याने (floor was washed away by the flood) वाहतुक बंद (Traffic stop) झाली आहे. तरी फरची पुलाची तत्काळ दुरुस्त करण्याची मागणी नागरिकांची केली आहे.