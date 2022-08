धुळे जिल्ह्यात चार लाख घरांवर फडकणार ध्वज

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी (Amrit Jubilee Year of Indian Independence) वर्षानिमित्त जिल्ह्यात 13 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत घरोघरी तिरंगा (Tricolor from house to house) अर्थात हर घर तिरंगा अभियान राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, आस्थापना, व्यापारी, संस्थांसह 4 लाख 9 हजार 271 घरांवर तिरंगा ध्वज फडकविण्यात (Unfurling the tricolor flag) येणार आहे. जिल्ह्यासाठी पुरेसे ध्वज उपलब्ध होणार असून या अभियानात धुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाने सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (Collector Jalaj Sharma) यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले.