चालकाला मारहाण, ट्रॅव्हल पळविली

धुळे । dhule। प्रतिनिधी

श्रीराम फायनान्स कंपनीच्या (Shriram Finance Company) सात ते आठ जणांनी (Seven to eight people) हप्ते थकलेल्या (Tired of installments) चाळीसगावहून सुरतकडे जाणार्‍या ट्रॅव्हल्सचा (travels) सिनेस्टाईल पाठलाग (Cinestyle chase) करून ट्रॅव्हल रस्त्यात अडवून चालकाला बेदम मारहाण (driver was brutally beaten) करून ट्रॅव्हलच (Travel carried away) पळवून नेली. याप्रकरणी तालूका पोलीस ठाण्यात श्रीराम फायनान्स कंपनीच्या सात ते आठ जणांवर गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.