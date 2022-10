चितोडगाव उड्डाणपूलाचे बांधकाम चुकीचे व बेकायदेशीर

धुळे dhule। प्रतिनिधी

धुळ्यातील चितोड (Chitod village) गाव उड्डाणपुलाचे (flyover) बेकायदेशीर व चुकीचे बांधकाम (Illegal and wrongful construction) होत असल्याचा आरोप करुन धुळे-चितोड विकास कृती समिती (Dhule-Chitor Development Action Committee) व परिसरातील नागरिकांनी (citizens of the area) रास्तारोको आंदोलन (Rastraroko movement) केले. आंदोलनामुळे बायपासवर वाहतूकीची कोंडी झाली होती.