समजविल्याचा राग, पित्याच्या कानाचा घेतला चावा

धुळे । dhule प्रतिनिधी

आईशी जोराने बोलणार्‍या मुलास समजविणार्‍या (Explain to the child) पित्यालाच (father) मुलाने (child) कानाला चावा घेत (bite the ear) जखमी (wounded) केले. ही घटना शुक्रवारी शहरातील जुने धुळे भागात घडली. याप्रकरणी आझादनगर पोलीस ठाण्यात मुलावर गुन्हा दाखल झाला आहे.