‘तो’ शासन निर्णय स्थगित करा

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

आपले गुरुजी(Under your Guruji campaign) या नावाने संबंधित शिक्षकांचा फोटो (Teacher's photo) वर्गामध्ये (Class) प्रदर्शित करणे बाबतचा शासननिर्णय तात्काळ स्थगित (Adjournment of the ruling immediately) करा. अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेतर्फे (Teacher Bharati Association) करण्यात आली असून यासाठी मुख्यमंत्र्यांना (Chief Minister) मेलद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले आहे