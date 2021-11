शिंदखेडा येथे सुपरफास्ट गाड्यांना थांबा मिळावा

शिंदखेडा Shindkheda । प्रतिनिधी

शिंदखेडा रेल्वे स्थानकावर (train station) सुपरफास्ट गाड्यांना (superfast trains) थांबा मिळावा, (Get a stop) यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (Republican Party of India) शिंदखेडा शाखेतर्फे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Union Minister of State Ramdas Athavale) यांना दोंडाईचा येथे निवेदन (Statement) देण्यात आले.