तापीत उडी घेत तरूणीची आत्महत्या : बुडतांनाचा व्हिडीओ व्हायरल

धुळे । dhule। प्रतिनिधी

शिरपूर (Shirpur) तालुक्यातील सावळदे पुलावरून (Savalde Bridge) तापीत उडी घेत (Jumping into the tapi river) तरूणीने (Young woman) आत्महत्या केल्याची (committed suicide) घटना घडली आहे. तरूणीचा पाण्यात बुडतांनाचा (Video of drowning in water) व्हिडीओ देखील सोशल मिडीयावर व्हायरल (Viral on social media) झाला आहेे. दरम्यान पुलावर चपला व ओढणी मिळून आली असून तरूणीची उशिरापर्यंत ओळख (girl was not identified) पटलेली नव्हती.