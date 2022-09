खराडवाडीत वादळी पाऊस, 25 घरांचे नुकसान

पिंपळनेर Pimpalner । वार्ताहर

साक्री तालुक्यातील खराडवाडी (Kharadwadi) येथे काल रात्री दहा वाजेच्या सुमारास विजांचा कडकडाट (crack of lightning) आणि वादळीवार्‍यासह (storm) जोरदार पाऊस (Heavy rain) झाला. त्यात 20 ते 25 घरांचे नुकसान (Damage to houses) झाले असून सहा जण (Six people were injured) जखमी झाले आहे. या रहिवाशांचा संसार उघड्यावर आला आहे.