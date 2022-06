22 वर्षापुर्वी चोरीस गेलेले पाऊण लाखांचे दागिणे परत मिळतात तेव्हा...

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

चोरीला गेलेले दागिने (Jewelry stolen) तब्बल 22 वर्षानंतर फिर्यादीला (plaintiff) पोलिसांनी (police) मिळवून दिले (Got it) आहे. सुमारे पाऊण लाख रुपये किंमतीचे हे दागिने मिळाल्यानंतर फिर्यादीने जिल्हा पोलिस प्रमुख (District Police Chief) प्रविणकुमार पाटील यांच्यासह पोलिस पथकाचे आभार (Thanks) मानले.