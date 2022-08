अपूर्णावस्थेतील कामांसह 17 प्रकारच्या मागण्यांसाठी आ.रावलांनी दिले निवेदन

दोंडाईचा Dondaicha । प्रतिनिधी

दोंडाईचा शहरात गेल्या 8 महिन्यांपासुन असलेल्या प्रशासकांच्या काळात (During the administrators) अनेक विकास कामांचा (Development works) बटयाबोळ झाला असून जी कामे सुरू होती ती निधी असतांना केवळ प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे (Incomplete due to delay) अपूर्णवस्थेत आहेत. असा आरोप करीत विविध प्रकारच्या 17 मागण्या घेवून माजी मंत्री आ.जयकुमार रावल (Former Minister MLA. Jayakumar Rawal) यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा (Morcha) काढण्यात आला. यावेळी भाजपाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.