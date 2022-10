राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले... काम पाहुनच उमेदवारी अन् पक्षाची जबाबदारी देणार

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात (Assembly Constituency)कमीत कमी तीन हजार सक्रिय सभासदांची (active members) नोंदणी (Registration) करावी. नोंदणीसाठी कोणी किती व कसे काम (how much work done ) केले हे पाहुनच पुढील काळात उमेदवारी (Candidacy) व पक्षाची जबाबदारी (Responsibility of the party) दिली जाईल. त्यामुळे नाव नोंदणी मोहीम सक्रीयपणे राबवावी, अशा सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (NCP state president Jayant Patil) यांनी केली. प्रसंगी त्यांनी महाविकास आघाडी सत्तेत नसली तरी जनतेची सहानुभुती महाविकास आघाडीसोबत (Mahavikas Aghadi) आहे. भाजप, शिंदे गटाकडून अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे ते म्हणाले.