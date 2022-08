भरधाव कार उभ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर धडकली : चार ठार

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील (Mumbai-Agra National Highway) गव्हाणे फाट्यानजीक (Gavane Fatya) आज दुपारी भिषण अपघात (terrible accident) झाला. शिरपूर येथे कानबाईचा उत्सव (Festival of Kanbai) आटोपून नाशिककडे निघालेली भरधाव कार (car) उभ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर (vertical tractor trolley) धडकल्याने (hitting) चार जण जागीच ठार (Four people died on the spot) झाले. तर तीन जण गंभीर जखमी झाले आहे. जखमींमध्ये दोन चिमुकल्याचा सहभाग आहे. याबाबत रात्री उशिरापर्यंत नरडाणा पोलिसात नोंद करण्याचे काम सुरू होते.